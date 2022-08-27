國民黨議員參選人黃心華痛批，林佳龍沒有時間概念，態度未免太過輕慢。（黃心華提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長參選人林佳龍今早原本排定11時抵達深坑老街掃街，並到集順廟參拜，不過因上個行程耽擱，遲到快50分鐘以上，國民黨議員參選人黃心華痛批，林佳龍沒有時間概念，態度未免太過輕慢，讓眾人在大熱天苦苦等候，就像是眾人在烈陽下被林佳龍詐騙。

黃心華說，今天到深坑老街參與市府經發局的活動，結束後發現有不少綠營候選人和民眾在路邊烈陽下久候，詢問後得知林佳龍要到深坑老街拜訪，但卻「超級大遲到」，延誤將近1小時。

黃心華認為，林佳龍對於支持者的態度未免過於輕慢，造勢活動可以遲到1小時，實在讓人感到不可思議，而這樣沒有時間概念的候選人，要如何期待他能按部就班推動市政。

黃心華表示，如果林佳龍對於自己的支持者及媒體都如此輕忽怠慢，那萬一上台，想必也不會把一般民眾放在眼裡，也難怪至今很多人都認為林佳龍是「選假的」，等著落選後「再度高升當大官」。

黃心華稱，林佳龍過去擔任台中市長時，台中市府差點被一人海水採礦公司詐騙千億，而今天林佳龍大遲到一小時，就像眾人在烈陽下被詐騙，白白苦等1小時，「這樣素質的候選人，不只過去容易被詐騙、現在又來詐騙市民，民眾對於這樣的人，實在不用有太多期待」。

林佳龍競辦發言人李坤城受訪時表示，林佳龍會遲到，是因為參加上一個位於坪林的不公開行程時，民眾較為熱情，加上今天正逢假日，交通難免堵塞，因此有所耽擱，這部分都有跟位在深坑的支持者告知。

李坤城指出，各候選人選舉行程繁忙，趕路時偶爾會有遲到情形，侯友宜自己也有，但綠營不會多做批評，因此對於這次林佳龍挨批十分不解。