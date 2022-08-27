前網球國手陳迪兩年內在家鄉舉行4場比賽引起不小迴響，也受到民間團體認可，決定明年也在基隆舉辦比賽，並請陳迪率領團隊協助籌備相關事宜。27日於基隆市立網球場，舉行111年運動i台灣基隆網球社區聯誼賽總決賽（另稱雞籠盃），也是陳迪兩年來在基隆所推動的第4場比賽，也是今年最後一場賽事，基隆市副市長林永發也拎起球拍下場過招。

「這次算第四屆雞籠盃運動i台灣，前一次非常熱絡，這一次希望以初階的網球熱愛者，以及小朋友，報了這一組讓小朋友可以玩。」陳迪指出前一次面向全國，有退役國手與現役小選手，強度較高，這次較屬於基隆的球友做交流的比賽。

陳迪指出，今天的比賽比較屬於聯誼性質，一年兩次比賽，7月舉行的部分，是希望大家來基隆以球會友，這一次算是基隆當地的交流。除舉辦比賽外，陳迪也與海洋大學教練林子揚等人，在基層推廣網球，培訓小選手，目前有5間小學有網球社團，也開始有選手可以參加正規賽事。

由於舉辦比賽與推廣網球，有不錯迴響，基隆不動產開發商業同業公會理事長鄭可熙，除贊助雞籠盃外，也決定明年在基隆舉行不動產盃網球賽，並要借重陳迪與其團隊的力量。鄭可熙表示：「陳迪跟子揚對比賽、場地安排比較熟，因為我們對這個運動有興趣，他們在這兩三年期間，把基隆的網球推展得很好，所以我們願意盡一份力，舉辦這樣一場比賽。」

林子揚所帶領的團隊與選手，一直是陳迪推動比賽與基層網球的重要力量，他說：「我們以基層為主，小朋友在國中端比較無法銜接上去，我們從基層扎根，被外界業者看見我們努力，所以他們也願意投入支援，讓基隆有更多比賽，有這個舞台讓大家去展現實力。」

陳迪淡出第一線近4年，今年8月在ATP已無積分與世界排名，但他表示並沒有真的退休，也許不打國際賽，但國內賽事仍有可能參與，目前耕耘基層也出現成果，已有單位不但願意贊助，甚至願意籌辦賽事。同時暑假結束後，陳迪也要協助妹妹陳宜，投入基隆市議員選戰爭取連任，陳宜除監督市政外，也對網球推展不遺餘力，之後兄妹會全力投入選舉工作。