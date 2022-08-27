美國司法部今天解封FBI宣誓書，內容陳述了搜查前總統川普佛州寓所的合理依據，雖然這份文件遭到大量刪節，仍包含了存放在川普寓所內大量敏感和高度機密資訊的新細節。

以下是美聯社對這份刪節版宣誓書做出的重點整理：

● 海湖俱樂部存放「大量」機密文件

宣誓書提到，川普佛羅里達州寓所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）儲物區、川普辦公室、川普的住宅套房和俱樂部的其他區域疑似存放文件，這些地點並非經授權可以存放機密資訊的地方。

然而，宣誓書披露，國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）1月從川普寓所取回的15箱資料中，14箱含有標示為機密的文件。他們在箱子內發現184份標示為機密的文件，包括67份標示為「密件」、92份為「機密」，25件為「極機密」。

國家檔案和紀錄管理局初步檢視這些箱子發現他們口中的「大量機密紀錄」後，2月9日將全案移交給司法部。

● 查獲紀錄包括最高情資機密

負責檢視這些箱子的探員發現特殊標示，意味它們包含了法院依據「外國情報監聽法」（Foreign Intelligence Surveillance Act）批准、從高度敏感人際消息來源取得的訊息，或電子「訊號」的收集。

宣誓書列出幾項標示，包括「原創者控制」（Originator Controlled, ORCON），意味負責這份報告的情治機構官員不希望報告在未經他們允許的情況下發給其他機構。

美聯社指出，可能也有其他類型的紀錄，內含機密姓名或暗號同樣遭刪節。

● 機密紀錄與其他文件混摻

宣誓書引述國家檔案局信函指出，部分機密紀錄與其他文件混在一起。

根據國家檔案局的白宮聯絡處主任說法，這些箱子含有「報章雜誌、列印出來的新聞文章、照片、雜七雜八的列印輸出、筆記、總統信函、個人和總統卸任後的紀錄，以及『大量機密紀錄』」。一些箱子內含似乎是川普的手寫筆記。

美聯社指出，最重要的問題在於，「高度機密紀錄被披露、與其他紀錄混在一起，不然就是被不當披露」。

● 川普曾有多次機會交還文件

宣誓書再度明確表示，川普原有多次機會將這些文件還給政府，但他選擇不這麼做。

自從川普離開白宮以來，漫長的文件索討過程基本上就已展開。國家檔案局早在2021年5月6日或前後請求取回遺失文件，「且持續提出請求，直到2021年12月底左右」，當時檔案局獲悉從該俱樂部發現12個箱子、準備取回。

● 川普不認做錯事、痛批獵巫

川普一直以來主張自己全面配合政府官員，且自己完全有權在海湖俱樂部存放這些文件，不過證據明顯相反。川普在自創的社群媒體網站上透過持續詆毀執法單位來做出回應。

他說這「完全是聯邦調查局（FBI）和司法部搞出來的公關詭計」，還說「我們已經給他們很多了」，並在另一則貼文中僅僅寫下兩字「獵巫!!!」。

川普昨天接受主持人魯道柏（Lou Dobbs）Podcast節目「偉大美國秀」（The Great America Show）訪問時表示，自己沒有做錯任何事。

他說：「這是對我們國家的政治攻擊，丟臉。真的很丟臉。」