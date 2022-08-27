林襄今以一襲黑色平口洋裝亮相，小露性感。（羅永銘攝）

林襄和攝影兼經紀人莉奈，與近千名粉絲開心合影留念。（羅永銘攝）

啦啦隊女神林襄出了兩本寫真書，銷售皆不錯，今（27日）為第1本《與你襄遇》寫真書出席簽書會，吸引近千名粉絲到場見偶像。她日前在IG限動透露瘋狂掉髮，「頭皮開始出現這樣禿一塊一塊，好可怕」，令粉絲相當擔心。林襄受訪時請粉絲放心，表示應是最近過度疲勞、壓力太大導致。

林襄透露這1個月就有落髮狀況，一開始是造型師發現她鬼剃頭，本來還不以為意，想說應該還好，但這禮拜比較明顯，才開始警覺，認為應是太累頭皮緊繃，目前靠擦頭皮護理保養品放鬆，看狀況會不會好轉。

她身為中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，最近也擔任《全明星運動會4》黃隊經理，還有直播等工作，坦言行程滿檔，8月僅休假2天，將一路忙到10月，瘦到39公斤的她說：「加上我剛好食慾不振，比較累。」透露爸媽前幾天看見她，心疼女兒太瘦，希望她能好好休息。

林襄每天工作時數長，大致上從早上6點至晚上12點，平均工時14至19小時，問她工作忙碌會如何紓解壓力，林襄說睡前靠打電動舒壓，笑稱這是「睡前儀式」，一旁的經紀人虧：「她打電時像小屁孩，很專心，完全活在自己的世界。」

林襄最近出日本電子寫真書，收到邀約時覺得很開心，特別是因疫情關係，無法飛日本拍攝，只好在台灣完成、日本發行。林襄還現場秀2句日文，表示現在有在學日文，1周上1堂，每堂1個半小時，學了1個多月，笑稱沒有語言天分。

她年底將發行桌曆，目前已拍攝完畢，透露風格有別於以往，會走時尚風，讓粉絲耳目一新，年底也計畫上表演課，未來會參加電影試鏡，希望有機會能晉身電影咖。