新冠肺炎疫情自2020年爆發，國內累計近1萬人喪命。前總統陳水扁日前透露，曾告誡前指揮官陳時中不要一心二用，否則就是「踏著1萬人屍體拾級而上，進軍台北市政府」。作家苦苓今（27）日在臉書痛批：「阿扁你說別人踏著萬人屍體而上，怎麼不說自己躺在幾億元的黑錢上『保外就醫』？」

對於陳水扁之前痛批陳時中「踏萬人屍體」的言論，苦苓今日在臉書上表示：「阿扁你說別人踏著萬人屍體而上，怎麼不說自己躺在幾億元的黑錢上『保外就醫』？」苦苓接著指出「你就是吃定民進黨不敢把你關回去⋯」此番言論似乎和阿扁槓上，也引爆許多網友熱議，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言表示「民進黨就是被你阿扁揹了罵名、你還好意思說三道四」、「最沒資格批評民進黨的過氣政客，太閒了就出來胡扯」、「這個阿什麼扁的就是綠營的萬年罪人，他罵後道歉是為了他兒子的選票考量而已」、「台灣人已經不欠阿扁什麼了，望他自己好自為之，好好養老」、「傷害民進黨最深最大的就是他，還那麼多廢話」、「台北市民非傻瓜，不要沒能力陳時中」。