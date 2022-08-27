家有鼠患是許多人的惡夢，不過碰到這樣的畫面你會做何感想？網友在家中發現角落有黑影竄動，趕緊拿出手機開啟閃光燈攝影，不料居然拍下老鼠卡在縫隙的照片，歪頭賣萌的模樣讓許多網友心臟爆擊，紛紛要求原PO收編，笑說：「這隻老鼠會功夫」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張照片，只見畫面中一隻灰色的小老鼠，疑似卡在木櫃和沙發之間，還用短小的四肢穩住身體避免墜落，像極了武術中飛簷走壁的模樣，讓人訝異的是，牠還歪著頭用黑溜溜的眼睛盯著鏡頭，彷彿是為了拍照擺姿勢，讓原PO笑說：「我家老鼠會飛簷走壁，就像007一樣…」。

一隻老鼠四肢撐在沙發和櫃子以防身體墜落，歪頭賣萌的模樣擄獲許多人心。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後引來熱烈討論，有人大喊「鼠巴拉系（日文：素晴らしい的發音）」，認為這隻老鼠真是太厲害了，其他人也紛紛留言，「完蛋！被發現了」、「這隻老鼠會功夫」、「要不要直接養起來」、「第一次覺得老鼠那麼可愛」、「訓練好，以後吃穿靠牠了」、「黏鼠板都黏不住了」。

過去《中時新聞網》曾報導，「開車上國道！他驚見『米奇躲在除霧口』 14秒片萬人嚇傻」，有網友車開上國道後，才在除霧口處發現有一隻老鼠探頭，嚇得他不知該如是好，不過照片曝光後，老鼠呆萌的模樣意外擄獲眾多網友的心。