中廣董事長趙少康（左6）、國民黨台南市長參選人謝龍介（左3）、前台北市議員羅智強（左2）等多位藍營大咖到場力挺蔡宗豪（左5）。

國民黨台南市長參選人謝龍介、台南市議員參選人蔡宗豪聯合競選總部27日中西區府前路一段成立，謝龍介喊話，要將自己空出的中西區、北區的市議員席次票源，交棒給蔡宗豪，中廣董事長趙少康與國民黨前台北市議員羅智強到場力挺，批評文化出名的台南市，因連續發生襲警案，變成治安出名的城市。

台南市議員謝龍介今年投入競選台南市長，27日與蔡宗豪成立中西區、北區聯合競選總部，他喊話要將自己空出的席次票源，交棒給蔡宗豪，提出當選後台南市應免費提供3歲以下孩童尿布經費，呼應蔡宗豪的提高0到6歲幼托補助政見。

趙少康、羅智強到場相挺，兩人齊批，台南市原是文化古都出名，卻因連續發生2起持刀襲警案，變治安出名城市，全因台南市久未政黨輪替。

趙少康表示台南聞名全台應該是美食與文化，不該是因為治安問題，他認為警察開槍問題待解決，如有電擊槍，就能大膽射擊。

提到台南「綠到出汁」，趙少康不信台南市能夠由綠營一黨永遠獨大，他稱「絕對權力使人絕對腐化，民主就是要換人換黨執政，現在就是這個時候」。

羅智強表示，一個長期執政的政黨就會發生不可思議的事情，台南市最近連續兩起離譜的襲警案，揭開政府的無能，明明是逃獄犯，可說成逾假未歸，這是認知作戰嗎？家屬悲嚎模樣令人難過，政治需要有能力者去改變。

蔡宗豪根據警政署資料，提到台南近3年來每10萬人計算的故意殺人案件數分別為2019年2.07、2020年1.97與2021年0.86，都是6都最高，整頓改善刻不容緩，要求「強化治安、補足警力」。

針對趙少康與蔡宗豪批評殺警案的治安問題，黃偉哲表示不回應。