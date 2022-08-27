高雄市27日新增2076例COVID-19本土確診個案、16例境外移入個案，連續11周的下降趨勢已經終止，疫情有升溫的趨勢，加上BA.5來勢洶洶，衛生局也呼籲民眾，不要存有「無敵星星」迷思，符合資格者應加速前往施打疫苗。

高雄市27日新增2076例COVID-19本土確診個案、16例境外移入個案，盛行率21.28％，維持11周的疫情趨緩趨勢已經終止，目前疫情正在升溫當中。

根據中央監測目前BA.5變異病毒株正由北部社區漸次擴散至中南部、即將成為主流病毒株，衛生局也提醒之前5至7月確診民眾大多感染病原體為BA.2，對於BA.5變異病毒株保護力有限，民眾不要存有「無敵星星」迷思，確診間隔滿3個月且符合接種資格者應儘速再接種疫苗，尤其是加強劑(第三劑或第四劑)對於提高抗體效價、降低傳染或重症死亡風險有明顯的幫助。

27日嬰幼兒BNT開打，市府於慈濟岡山園區、中油宏南訓練教室、鳳山行政中心大禮堂共開設3站疫苗接種站，提供2-5歲嬰幼兒疫苗接種服務，現場不僅有氣球哥哥，完成接種還可領取酒精噴瓶。

針對6個月以上17歲以下未完成疫苗接種的兒童及青少年，市府於8月26至9月3日加開衛生所專診及社區疫苗接種站共30站次，家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽本市300餘家兒童疫苗合約院所名單，也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。