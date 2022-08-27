兩岸緊縮，人力銀行業者也遭開罰！勞動部去年5月檢討赴大陸就業服務及職缺廣告等認定，條件限制僅能經投審會認定的我國企業才能在人力銀行上刊登，未料「104人力銀行」去年1月在其網站上刊登大陸廠商兆易公司的職缺，卻遭開罰20萬元，提起訴願又遭駁回，104人力銀行對此感到遺憾，將提起行政訴訟。

勞動部去年與經濟部、陸委會等部會開會，認定即使受雇在我國公司外派至大陸職缺也不得刊登廣告，刊登將涉及違反兩岸人民關係條例34條、最重可罰50萬元；而人力銀行、獵人頭公司若仲介企業招募人員赴陸就業，涉違反兩岸人民關係條例35條，最重處500萬元。

104表示，該廣告已在2021年2月5日下架，且廣告是發生在勞動部從嚴解釋兩岸人民關係條例第34 條管制範圍之前，當時仍認定尚非屬違法行為，處分違反行政自我拘束原則。

勞動部指出，104人力銀行未就該職缺予以審查，使該廣告可使不特定多數人得以於訴願人經營網站共見共聞，也未能提出確切證據證明其已善盡審查及管理責任，才會開罰20萬元。

104向行政院提出訴願，但遭訴願會駁回，104人力銀行表示，對於勞動部對本件的認事用法應有違法不當，行政院訴願審議委員會未予糾正做出訴願駁回決定，至感遺憾，將於法定期間內向臺灣臺北地方法院行政訴訟庭提起行政訴訟，以資救濟。