因為曾仁和手指腫脹下二軍休養，樂天桃猿決定明天推出左投陳冠宇先發，這也是他相隔月於再度重回先發行列，總教練曾豪駒透露「他心裡沒有想要離開先發」，並誇讚陳冠宇這幾場比賽的表現值得這一場先發，陳冠宇也不想辜負教練團期待，希望能幫助球隊，「雖然投得位置改變，但心態不要變。」

陳冠宇春訓時主動向教練團請纓要爭取先發位置，前5場先發拿下1勝1敗、僅有2場優質先發，7月初被調往牛棚，雖然一度回到先發之後都在牛棚待命，近期他在牛棚表現不俗，近8場登板無責失，也讓他獲得教練青睞，補上球隊先發空缺。

陳冠宇透露，自己是在昨天接獲先發通知，「很臨時問我可不可以投，其實我一直都很想要先發，雖然很臨時但也很開心，希望可以幫助球隊。」他強調，雖然投球角色轉換，但心態不會變，「一步一步來，每一局都努力抓下3個出局起，再想下一局。」

對於明天的先發，陳冠宇沒有預設目標，「就是投到沒有力為止。希望能為球隊做出貢獻，大家都在幫助我增加自信心，希望中繼、先發都是一樣的心態，不會去設限什麼。」

目前猿隊一軍先發輪值有洋投霸林爵、狂威，本土有黃子鵬、王溢正，加上重回先發的陳冠宇，雖然如此，曾總仍覺得先發仍有缺乏的狀態，「溢正這陣子出賽比較頻繁，還是需要有一些人可以輪替。」

除了9月初可望歸隊的翁瑋均外，曾總也點名幾名二軍本土投手，像是莊昕諺、林子崴，「但目前他們狀況還沒有那麼好。」至於新洋投必贏多預計下周抵台。