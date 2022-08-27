陳其邁體驗自由車電競。（洪靖宜攝）

2022高雄電競博覽會於8月27、28日高雄展覽館。（洪靖宜攝）

2022高雄電競博覽會於8月27、28日在高雄展覽館登場，今年更將電競博覽會結合自由車頂級賽事，高雄市長陳其邁參與開幕儀式時更親自與網紅對戰，玩起快打旋風和自由車電競，陳其邁說，高雄市府會大力支持電競產業。不過被問到最近參加很多年輕人活動，把時間留給年輕人，陳其邁則說，是把時間留給所有的市民朋友。

為期2天的2022高雄電競博覽會暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽，27日於高雄展覽館盛大開幕，開幕式上，陳其邁在亞運培訓隊選手Gamerbee指導下，與網紅娣奇上演快打旋風對戰，重現經典街機遊戲，同時將畫面投放在大螢幕上，不少與會來賓也跟著尖叫歡呼。

高雄市長陳其邁表示，市府2年來用心支持電競產業，除了在基礎建設、政策補助、產學合作大力支持電競產業，過去他擔任立委時也積極推動修法，將電競產業納入體育項目，並推動人才培育、政策租稅減免，讓電競產業獲得中央地方及民間企業共同的支持，也希望讓電競選手從學校、比賽生涯或是賽後退役，輔導他們在電競產業裡繼續發光發亮。

尤其是隨著科技日新月異，電競產業也從過去大家熟悉的掌上型電動，到紅白機、元宇宙，從過去的單向線上、電腦電競到跨領域與AR、VR或實體的各領域結合，加速電競產業的發展。陳其邁說，高雄除了科技大學有電競、數位內容相關科系外，在六都裡面不管是各項比賽、政策環境，高雄市政府都大力支持，希望讓電競選手在職涯裡面能夠與產業接軌。

今年更將電競博覽會結合自由車頂級賽事，與中華民國自由車協會共同主辦台灣盃國際自由車電競爭霸賽，這次公開賽祭出高達新台幣10萬元總獎金，邀請國際頂尖車手也在地球另一端與台灣好手在電競環台賽道上高手對決。中華民國自由車協會秘書長李開志也表示，前2年因疫情關係，許多國際訓練、活動都停擺，山窮水盡時，就發想出可以結合科技，將自由車發展成電競比賽，所幸有教育部體育署以及高雄市運發局協助，提供選手舞台也帶動相關產業。

由於隨後陳其邁出席3X3.EXE聯盟賽高雄站開球儀式，被問到近期參加很多年輕人活動，要把時間留給他們，有沒有什麼青年政策和期許？陳其邁則笑說：「我把時間留給所有的市民朋友！」