大陸央視新聞用戶端27日報導，《禁止核武擴散條約》第十次審議大會閉幕會議日內瓦時間26日召開。由於分歧，審議大會未能通過會議成果文件。中國裁軍事務大使李松在發言中表示，中國代表團對本次審議大會最終未能達成最後文件深表遺憾，中方贊同大會主席提出的關於後續審議進程的相關安排。

《禁止核武擴散條約》第十次審議大會閉幕會議原計劃在當天15時舉行，但由於各國對成果文件草案無法達成一致，會議推遲並就成果文件草案進行磋商。在推遲4小時後，大會主席古斯塔沃·茲洛維寧宣布，由於一個成員國對草案提出異議，因此實質成果文件無法通過。

此前有報導稱，俄羅斯方面因為成果文件寫入了烏克蘭衝突相關內容而反對草案。《禁止核武擴散條約》第十次審議大會成果文件需要191個成員國達成共識才能通過。

李松發言表示，中國代表團對本次審議大會最終未能達成最後文件深表遺憾，中方贊同大會主席提出的關於後續審議進程的相關安排。

李松說，今天的局面再次證明，NPT（《禁止核武擴散條約》）機制不是在真空中運行的。盡管此次審議大會未能達成最後文件，但四周以來，各方理念、立場和訴求不斷碰撞激盪，在複雜矛盾分歧中尋求共識，這對深刻認識、思考當前國際形勢經歷的深刻複雜演變，探討應對國際核不擴散體系面臨的嚴峻挑戰具有重要意義。這是共同安全理念和真正多邊主義的重要實踐。

李松指出，中方將同所有締約國一道，堅定不移地致力於維護以《禁止核武擴散條約》為基石的國際核不擴散體系，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全理念，為維護國際和平與安全、促進條約服務和平與發展做出不懈努力。

《禁止核武擴散條約》審議大會每五年舉行一次，由於新冠肺炎疫情，本次會議從2020年推遲到2022年8月舉行。2015年審議大會也未能在結束時達成任何成果文件。