現今網路發達，不少素人正妹都能靠網路論壇、影音平台等嶄露頭角，近日有一名「田徑正妹」不僅擁有精緻五官，還有超完美身材，讓網友看了全暴動，而她的真實身分也被神出來，私下美照同樣相當吸睛。

有網友在PTT表特版以「韓國田徑」為題發文，並曬出多張美照，只見她不僅外型亮麗，還有一身結實肌肉，尤其超明顯的川字腹肌更是搶眼，不用靠事業線，高挑緊實的身材曲線，就能吸引網友目光。

金智恩亮麗外型下有著結實身材。(圖／取自金智恩IG)

「腹肌好猛」、「正！身材又好」、「美稱田徑界李英愛」、「哇嗚，腹腰腿，阿嘶」、「好棒的腹肌」。而這名正妹的身分和IG也被網友曝光，原來她是田徑運動員金智恩，主攻400公尺短跑、跨欄。

而這不是她第一次因為亮麗外型引起熱議，去年10月她參加一場400公尺短跑比賽，被側錄後上傳網路，短短不到2分鐘的比賽片段，已有超過680萬觀看次數，人氣相當驚人。

金智恩跑步側拍影片。(影／取自SPHiNX YouTube)

她的IG帳號也時常貼出運動美照造福粉絲，也有經營YouTube頻道，即使沒用巨乳事業線吸引觀眾目光，仍能引起關注，好身材令人稱羨不已。