台中市觀旅局力邀民眾到谷關泡好湯、享美食、賞美景。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「2022台中好湯 浴遊味境」藝文表演暨活動市集，27日在谷關盛大登場。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀光旅遊局舉辦「2022台中好湯 浴遊味境」藝文表演暨活動市集，27日在谷關盛大登場，今年有別以往，特別規劃創意市集及DIY體驗，串聯特色店家、在地農友、文創手做工作坊及原民文化特色等豐富內容，讓民眾到訪谷關泡湯時，感受在地人情味，快樂暢遊美麗山城。

觀旅局今谷關台電宿舍廣場安排一系列精彩藝文表演，包含知名西川淑敏日本舞踊知家、傳源文化藝術團、玉山高中太鼓隊等，有獎徵答再送日本青森及鳥取宣傳小物；當日於谷關地區店家消費，滿額還可兌換限量日式和菓子、原住民福祿豐收吊飾DIY、口簧琴DIY、遊戲機夾好禮等豐富小禮，以及體驗日式祭典遊戲-釣彩球遊戲，吸引民眾同樂。

觀旅局長韓育琪表示，台中有好山好水，還有五大名湯，谷關、大坑、烏日、東勢、后里的優質溫泉，各具在地特色，透過舉辦在地活動，邀請遊客走一趟山城，體驗自然珍貴資源與泰雅族原民文化，感受山林擁抱的氣息，對身心健康有益。

台中好湯溫泉季在9月22日前安排系列活動及旅宿優惠好康，歡迎喜歡泡湯的民眾，到台中市各溫泉區享受涼夏好湯，參加活動拿好禮，谷關沿街還有近百個紅白交織的藝術燈籠，在谷關溫泉廣場上也特別裝置一座大型文創藝術燈籠，讓民眾在享受免費足湯之餘，可以拍照打卡留念。

觀旅局表示，此次溫泉季與石岡熱氣球嘉年華聯合推廣山城觀光，民眾購買熱氣球搭乘券，現場憑票根即可兌換限量泡湯券，28日還有2場次可搭乘兌換，民眾可把握機會參加活動。此外，市府整合產業資源，與各溫泉業者再攜手推出「涼夏泡湯」優惠方案，活動到9月22日止，邀請全國民眾把握暑假旅遊熱潮，一同深入體驗台中山城魅力。

另外，中秋假期期間，觀旅局也加碼安排「花好月圓慶佳節，中秋豪禮送」活動，凡於9月10日入住台中市合作溫泉飯店，訂房時完成指定任務，即可獲得中秋好禮，名額有限。