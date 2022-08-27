真人實境秀《披荊斬棘的哥哥》明（28日）晚8點在中天綜合台開播，由陳小春、趙文卓、言承旭、MC HotDog熱狗等31位演藝圈男星參與，集結各方唱跳、舞蹈、武術好手，進行合作拚搏PK賽，並有殘酷淘汰的考驗，最終節目只留下17人組合「夢幻天團」，在為期3個月的合宿中，一起不斷練習，而男藝人們私下互動在鏡頭前一覽無遺。

趙文卓透露因受到那英鼓勵參加節目，「那英叫我別總是做『掃地僧』，要出來！」而嘻哈歌手MC HotDog（熱狗）個性獨特，他收到製作單位邀約時，帶著來玩的心情加入，但實際開錄後心態完全不同：「大家都很拼，我也不得不拼了，為了團隊也打破了一些我原本的原則。」

熱狗與自帶氣場的趙文卓合作，直說很難忘，「卓哥對我來說是小時候電影、電視裡會出現的人，突然出現在我面前，我只有滿滿敬畏的心。」當被趙文卓主動邀約一起組隊時，熱狗感到十分榮幸，同時也「不敢拒絕」，當下也很好奇，這樣的組合會擦出什麼火花。

在不斷合作及一起練習的過程中，熱狗漸漸發現趙文卓不同的一面，「雖然趙文卓是大家一致認定的大哥，但他卻非常尊重我們團隊每個人的想法，也很願意花時間學習他不擅長的事情，以及陪我們一起練習，在他身上我學到蠻多的。」節目中，趙文卓也悉心教大家武術，但熱狗沒有持之以恆，頑皮笑說：「要早起，我起不來。」

熱狗最初堅持表演時不唱歌、跳舞，到後來與團隊又唱又跳，他解釋：「我覺得我很帥啊，為了兄弟、為了團隊，這些原則根本不算什麼。」熱狗提及錄《披荊斬棘的哥哥》時，讓他認識很多不同領域的哥哥們，有些人可能這輩子都不會有交集，卻因為這個節目，30幾個男生住在一起，是很難得的回憶。