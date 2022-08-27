新華社報導，大陸國務院總理李克強27日向2022世界新能源汽車大會致賀信。強調中方對新能源汽車產業的支持政策是符合國際規則的，對在華註冊的新能源汽車企業是一視同仁的。他表示，中國是汽車生產和消費大國，近年來新能源汽車產業發展迅速，產銷量和保有量位居世界前列，已進入全面市場化拓展期。發展新能源汽車不僅有利於先進製造業和綠色低碳發展，也有利於豐富消費者選擇和提供高品質產品。

李克強指出，中國作為世界最大開發中國家，無論是應對氣候變化，還是推動綠色低碳發展，都需要開展廣泛國際合作。長期以來，中國同汽車產業發展較早的國家開展了裝備、技術、標準等領域的交流合作，既實現了優勢互補，又共同促進了產業發展和升級。

李克強稱，中方對新能源汽車產業的支持政策是符合國際規則的，對在華註冊的新能源汽車企業是一視同仁的。中國將繼續以開放的姿態深化新能源汽車產業相關領域的國際合作，以合作促發展，以發展促升級，同各方更好實現互利共贏，共同為汽車產業發展謀畫新篇章，為全球經濟社會可持續發展增添新動能。