縣府社會處長董燊頒發首任理事長鄭氏僑螢當選證書，楊鎮浯縣長夫人張婭玲（左）到場祝賀。（縣府提供）。

金門縣南洋姊妹協會今天在金城國中新住民學習中心舉辦首屆理、監事就職典禮，縣府社會處長董燊頒發首任理事長鄭氏僑螢當選證書，楊鎮浯縣長夫人張婭玲偕金沙鎮長吳有家、移民署金門服務站視察劉燄輝和台電低放選址公投專案督導童才源等人到場祝賀。

董燊表示，金門縣約2800多位新住民朋友，每15戶家庭就有1戶是新住民家庭，除來自中國大陸外，越南以及印尼分別是第二及第三大組成分子，縣長楊鎮浯相當重視新住民服務，除成立新住民事務推動委員會，也相當注重新住民與本地鄉親的交流及雙向了解，縣府一定會持續關懷照顧新住民的權益，讓新住民朋友感受到大家庭的溫暖。

縣長夫人張婭玲也對於許多來自不同國家的新住民朋友給予祝福，希望協會成立後可以成為一個很好的交流平台，一起為新住民朋友服務，為金門的未來貢獻一份心力。

鄭氏僑螢理事長則表示，新協會成立的宗旨在持續推動東南亞語言及文化推廣，鼓勵新住民姊妹終身學習，也希望藉由結合來自東南亞的夥伴們，讓協會可以讓大家感受到來自家鄉的溫暖。

金門縣南洋姊妹協會第一屆理事長：鄭氏僑螢。理事：杜氏嫻、韋玉嬌、唐嘉麗、黎夢玲、胡雪絨、蘇麗如、阮采妍、王李梅。監事：范水丹、邱如玉、趙素卿、阮金銀、黎氏紅錦。總幹事李麗美。