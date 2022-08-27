瑪利亞基金會舉辦Merry Young 快樂襪「消費者買一雙、就捐一雙挺醫護」2千雙捐贈活動，公開捐贈給台中市醫師公會轉贈給辛苦的醫護們。（瑪利亞基金會提供／馮惠宜台中傳真）

瑪利亞基金會透過Merry Young快樂襪為身障青年創造工作機會，且以「消費者買一雙、就捐一雙挺醫護」慰勞守護民眾健康的醫護人員，這項活動受到民間團體和企業響應，CONI康倪化妝品董事長林燕雪率先拋磚引玉，贊助1000雙，台中市醫師公會理事長陳文侯也加碼1000雙，讓活動朝向2000雙邁進。

瑪利亞基金會日前舉辦Merry Young 快樂襪「消費者買一雙、就捐一雙挺醫護」2千雙捐贈活動，Merry Young 快樂襪每一雙由兩隻回收的寶特瓶織造而成，時尚、環保還兼顧透氣舒服，同時提供身障青年工作機會，且為感謝醫護防疫期間的辛勞，瑪利亞基金會推出「消費者買一雙、就捐一雙挺醫護」，公開捐贈給台中市醫師公會轉贈給辛苦的醫護們。

為響應支持身障青年、挺醫護活動，CONI康倪化妝品董事長林燕雪率先拋磚引玉，慷慨認購1000雙，還加碼加贈高級保養試用包一起挺醫護，代表受贈的台中市醫師公會理事長陳文侯也加碼1000雙相挺。

瑪利亞基金會董事長鄭若瑟表示，感佩陳文侯帶領醫師公會長期推行公共衛生，增進社會福祉，也謝謝醫師公會會員與CONI康倪化妝品董事長林燕雪支持「Merry Young 快樂襪」，號召消費者一起穿好襪做好事，創造身心障礙者更多工作機會。