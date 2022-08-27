民進黨新北市長參選人林佳龍今（27）日與市議員參選人石一佑合體造勢，林佳龍受訪時批，新北市長侯友宜推出的「改變的勇氣」二支影片，通通破功，認為侯為了選舉敲鑼打鼓宣揚政績，但最後卻被戳破是表面工程、做半套。

林佳龍指出，第一支影片宣揚五股夏綠地，但五股垃圾山卻被發現垃圾還沒清，都市計畫還沒變更，就當作大政績來宣傳，侯友宜的敲鑼打鼓引起注意，我們才會好好監督；第二支主打治理新北四大黑龍江，但其中一條蘆洲鴨母港溝上游髒臭，被踢爆才稱是下游治水。

他認為，治水須從上游進行水質改善，不然下游就要截流，用涵管把髒的廢水導引到下游做汙水處理，否則這就是表面工程、做半套，他可以把先前在台中治理柳川、綠川經驗分享給新北市政府，說明全流域的治理有4重點，分別是不淹水、不缺水、有乾淨水、能夠親近水，應從上中下游一次規畫，分階段實施向市民報告。

林佳龍再轟板橋青年社宅傳出標售問題，認為侯市府與建商聯手炒作房價，對不起年輕人、勞工及廣大市民，現在稱還沒驗收、沒有標售，年底點交後再決定，他認為都是「推託之詞、緩兵之計」，因為年底就選完了，批侯欺騙社會。

另對侯友宜接受專訪表示，「人生無法按照原來規畫的路走」，來回應是否參選總統的問題，林佳龍表示，現在他和侯友宜兩人要競選新北市長，如果下一站沒辦法按規畫走，可能會有問題，林佳龍認為不應該腳踏兩條船，讓他來做市長，選票不要浪費給侯友宜，就讓侯友宜專心選總統，不要再用市政資源來拚總統大選。