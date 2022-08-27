高雄市茄萣區昨天下午發生持木棍打架案件，4名男子分別駕駛2輛自小客車追逐薛男駕駛的車輛，隨後4人下車持棍攻擊薛男車輛，警方獲報，將涉案的5人逮捕帶回偵辦，訊後依妨害秩序、傷害、毀損罪移送偵辦，由於衝突過程有2名阿嬤出面勸阻，網友發文調侃「全民打棒球之阿嬤好勇敢」，也有網友留言「求阿嬤出來選市長啦」、「高雄治安要靠阿嬤當市長來改善」。

高雄市湖內警分局表示，這起案件發生於昨天下午5時，一名有吸毒習性的32歲薛男認為長期在家聽到喇叭翁鳴聲，是其薛姓友人於國外以遠端操控所製造的聲響，即駕駛自小客車前往薛姓友人位在茄萣區港東街的住處前持榔頭欲找該名男子理論，未料，友人不在家。

人在國外的友人接獲家屬反應後，打電話請施姓等4名朋友幫忙討公道，雙方狹路相逢時車輛發生擦撞，薛男竟亮刀嗆聲，施男4人分乘2汽車追逐薛男的汽車，撞車逼迫薛男停在路旁，施男等人持木棍下車亂攻擊薛駕駛的自小客車，當地2名婦人連忙出來阻止，大喊：「別再砸了！」直到警方快打部隊到場將施姓男子等5人逮捕帶回茄萣分駐所偵辦，全案偵訊後依妨害秩序、傷害、毀損罪移送橋頭地檢署偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！