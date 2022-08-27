新北市深坑老街今舉行老街吃貨擂台賽，初賽吸引百位民眾參與，最快吃完深坑臭豆腐、深坑便當的民眾，將獲得最高1萬元獎金。（新北市經發局提供）

新北市深坑老街近期推出「深坑好多福」系列活動，今舉行老街吃貨擂台賽，初賽吸引百位民眾參與，最快吃完深坑臭豆腐、深坑便當的民眾，將獲得最高1萬元獎金，場面相當熱鬧，為了吸引夜晚觀光人潮，老街也推出結合光雕、歷史、真人秀互動的「深坑夜間光影劇場」首映秀，盼帶動地方觀光。

經發局指出，2022新北深坑好多福推出許多適合親子參與的活動，其中老街吃貨擂台賽號召了各地大胃王，知名YouTuber「吃貨豪豪」也特地參賽，民眾只要花費100元報名，吃五份深坑臭豆腐，最快吃完的前10名將晉級決賽，決賽再PK吃5個深坑便當，限時15分鐘吃最快的前三名，將分別獲得1萬、5000元、3000元獎金。

因應老街吃貨擂台賽，現場也推出冠軍神預測活動，吸引不少民眾觀賽，周邊也結合新北行動支付(NewTaiPAY)辦理打卡活動，下載APP後在老街活動掃描QRcode，就可獲100元點數，現場即可折抵消費使用。

另外，深坑老街傍晚也將推出「夜間光影劇場」，光雕投影在老街建築物和地面，搭配真人秀演出，帶領民眾穿越時空，體驗未曾看過的夜間老街。經發局表示，夜間光影劇場9月10日至9月24日，每周六晚間19點至20點，將在深坑老街大樹下至舊分駐所演出，錯過的民眾可把握機會。

經發局長何怡明表示，市府近年積極與商圈合作，2020年推出「新·外·商」計畫，協助業者拓展線上線下通路，讓外送平台新增深坑服務範圍，去年推出的新北加倍券，深坑商圈有不少業者參與，最終核銷超過320萬元，業績成長超過3成以上，今年的深坑好多福活動結合當地文化、美食和旅遊景點，希望打造商圈旅遊品牌、活動特色，進一步帶動商機。