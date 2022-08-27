國民黨台南市長參選人謝龍介、台南市議員參選人蔡宗豪聯合競選總部今（27）日在中西區府前路一段成立，謝龍介喊話，要將自己空出的中西區、北區市議員席次票源交棒給蔡宗豪。中廣董事長趙少康與國民黨台北市前議員羅智強到場力挺，直言「謝龍介及蔡宗豪這次出戰，就是很好的時機，『換人換黨』台南才有希望」。

趙少康在臉書上表示，今日他一大早就搭高鐵來到台南，參加國民黨台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪的競選總部成立大會，祝福他選戰一切順利，他只有26歲，是最年輕的候選人，現場人聲鼎沸，加油及凍蒜聲不絕，台南議長及8位市議員跟他站在一起表示支持及團結。趙少康接著也和謝龍介一起到台南市立殯儀館景行廳，在凃明誠、曹瑞傑兩位殉職員警的靈前祭奠上香，趙少康說，「從兩位殉職員警長輩的純樸面容中看到了最深沉的悲痛」。

趙少康說，台南的古都風味、美食、濃厚人情味不但吸引台灣人到此旅遊，也吸引全世界的朋友來此，但最近讓台南市聞名的，卻是駭人聽聞的拿刀殺雙警案，緊接著又有人拿雙刀衝進派出所，這樣的治安，想必台南市民也覺得不可思議。台南應該是以文化古都聞名，而不該以社會事件出名，如今卻因治安搞得人心惶惶。

趙少康痛罵，綠色全面執政下，警政、獄政崩壞，38個死刑犯一個都不執行死刑，對外說依照規定，只要死刑犯申請釋憲就可暫緩執行，但大法官偏偏又配合拖著不釋憲，民進黨不敢廢止死刑又不執行死刑，根本都是選票考量，沒種又鄉愿，根本沒有執政的資格！一開始更對外宣稱是「逾假未歸」而不是逃獄，根本是鬼話連篇，電擊槍買了也不廣發，也不訓練，悲劇發生了才發現處處都是破洞，趙少康喊話，「不只明德外役監典獄長要調職，法務部長、警政署長都要下台負責」。

最後趙少康認為，很多人都說台南「綠得出汁」，但他不相信「會有一個城市永遠是一黨獨大一直執政的」，強調權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，民主就是要換人換黨做看嘜，趙少康直呼，「謝龍介及蔡宗豪這次出戰，就是很好的時機，『換人換黨』台南才有希望」。