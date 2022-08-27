國人被誘騙到柬埔寨打工詐騙頻傳，有媒體披露警方「潛在被害人列表」，4758台人赴柬埔寨已逾千人失聯，打臉政府僅有幾百人報案說詞。國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫27日狠批民進黨把說謊當成習慣，呼籲政府應當盡快公布真相，勿再以鴕鳥心態玩數字遊戲，粉飾太平。

田方倫說，蔣萬安很早就依據報載，提醒今年上半年赴柬人數及未歸人數比去年同期多高出許多，警政單位對此事應特別重視。不料，民進黨立委林楚茵還大言不慚回嗆造謠。

他指出，如今吹哨者願意把實際掌握的數據提供出來，除了狠狠打臉一票幫政府擦脂抹粉之流，更是希望透過此次吹哨，點醒主管機關，將工作重點放在防範、宣導以及營救，而不是在辦公室內進行數字美化工作，對於真正需要幫助的人，完全沒意義。

田方倫提及，警政署長黃明昭、高檢署檢察長張斗輝，曾在19日共同主持「柬埔寨等國人口販運偵辦現況說明」記者會說明，截至19日止，各直轄市、縣市警察局總計受理報案420件，其中46人在政府與各界努力下已平安返國。

他表示，但根據吹哨者近日向媒體透露的資料直接顯示，一份「潛在人口販運被害人訪查情形陳報表」早就在警方手中，其中資訊相當完整，包含姓名、生日、戶籍地址、護照號碼、出境日期、出境班機、上次出境日期、上次出境班機、是否前往訪查、訪查次數以及備註等。資料中也顯示統計至8月中，赴柬國的共4758人，失聯1299人，已報案100餘人，不報案但認定有危險116人，訪查未遇更高達500餘人。

田方倫表示，隨著媒體近日一一曝光新的受害案例，受害人數很可能不只是警方口中所說的區區幾百人而己，這還不包括已聯繫上，但口裡不敢說出自己真實遭遇的受害者，「黑數絕對很大」。

田方倫質疑，民進黨把黑箱跟說謊當成習慣，從疫苗合約被塗黑、柬埔寨受害人數字被遮蓋、想推數位中介服務法把不同言論都消音，如果民眾不教訓民進黨，台灣社會還有沒有公理跟是非？