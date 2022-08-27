擔任村長的吉那罐子演唱〈客家世界〉為崙坪客家音樂村揭開序幕。（蔡明亘攝）

崙坪客家音樂村規畫開放式學堂，提供親子活動。（蔡明亘攝）

崙坪客家音樂村也設有客音市集。（蔡明亘攝）

舞台前不少觀眾認真聆聽客語歌曲。（蔡明亘攝）

桃市府客家事務局舉辦首屆「崙坪客家音樂村-HAKKA謠謠」音樂盛會，今明2天在觀音崙坪文化地景園區熱鬧開村，請來客語樂團吉那罐子擔任村長，透過各式風格客語歌曲演出、實作學堂與市集等活動，帶領民眾享受愜意「客式周末」。

崙坪客家音樂村以清波音樂舞台、舞動一夏、開放式學堂與客音市集為4項主軸，加上周邊多元活動，展現客語音樂不同風貌。今由吉那罐子演唱〈客家世界〉揭開序幕，現場許多家長帶孩子聆聽客語歌，也有不少人牽著家中長輩，體驗新鮮客語歌曲風格。

桃園市長鄭文燦表示，此為2023世界客家博覽會暖身活動，讓客語歌謠不再只是懷舊，要更加生活、創意與國際化，客語腔調中的「四海大平安」桃園都有，盼民眾能體驗到音樂多樣性。2天活動也邀來彤溫岑二重唱、少女卡拉、欒克勇、神棍樂團與玩聲樂團等，特別的是春麵樂隊也與日本三味線演奏家志甫一成合作，擦出台日民謠新火花。

吉那罐子主唱楊淑喻說，桃園與客家非常有連結，崙坪客家音樂村主要演唱客語音樂，現客語音樂仍屬小眾，因此對欲推廣客語流行音樂的音樂人來說，是很好的平台，再加上崙坪文化地景園區是很棒的休憩環境，盼讓更多粉絲與遊客聽見不一樣的客家音樂。

客家局長黃傅淑香指出，今年暑假辦理各式各樣假日快閃活動，吸引不少年輕家庭接觸客家文化，接下來不只有崙坪客家音樂村，下半年度還有一連串系列活動將登場，除推動客語教育外，也融入生活化的人事物，盼讓年輕家庭對客家產生認同，傳承客家文化。

鄭文燦也提到，崙坪文化地景園區原是日治時期連結台日無線電通信業務的崙坪受信所，已登錄為歷史建築，現在擁有優質音樂、劇場的表演基地，下階段要復刻這極具歷史價值的重要受信所，將請文化局列為重點工作。