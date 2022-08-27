英國國防部指出，俄羅斯軍隊可能在過去5天加強對於烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）頓涅茨克市（Donetsk）周邊城鎮的攻擊，此舉恐旨在吸引烏克蘭軍隊並挫敗他們的反攻。

路透社報導，英國國防部今天在推特（Twitter）發布的每日情報公告中表示，俄軍占領的頓涅茨克市北方城鎮希維爾斯克（Siversk）和巴赫姆特（Bakhmut）附近爆發激烈戰鬥。

公告還寫道：「各界臆測烏克蘭正計劃進行重大反攻之際，俄國在頓巴斯地區加強攻勢，以試圖吸引或對付更多的烏克蘭部隊，這具有現實的可能性。」