台北城市博覽會部分展板木架未包起。（陳薏云攝）

台北市政府斥資近八千萬元舉辦「台北城市博覽會」今開幕，市長柯文哲、副市長黃珊珊今擔任一日導覽員，卻被發現需工作人舉牌才清楚動線，且被發現內容空洞，連柯文哲都坦承內要有興趣才能耐著性子看，不過黃珊珊受訪表示，本來動線設計就是六個展區都可以進出，自由選擇，並非混亂。

今日是黃珊珊最後一日以副市長身份出席市政行程，為推動台北城市博覽會，擔任一日導覽員，先是帶領親民黨前副主席張昭雄參觀，後又帶領12區里長聯誼會參觀，不過現場參觀時，有工作人員高舉「貴賓導覽」牌，讓黃珊珊能清楚參觀方向。而市長柯文哲同樣擔任一日導覽員，帶領學生參觀展區，不過同樣也需工作人員引導方向。

實際走訪展場也發現，部分展板的木板架未包起，甚至還有議員批評展場的地下停車場漏水。黃珊珊受訪表示，針對動線亂部分，城市博覽會的設計本來就不是從頭走到尾，6個展區可以獨立進出，讓民眾可以自由選擇，這不是混亂是本來的設計。

而其餘的批評黃珊珊則表示，漏水跟展覽沒關係，這是硬體部分，黃珊珊也呼籲，一件好事不需要每天找不相關的事批評，有意見都接受，但希望外界把博覽會當成好事來看。

另柯文哲也表示，地下室漏水和城市博覽會沒有關係，「也不是辦這個才漏水的，本來就要整修」，柯強調，城市博覽會最大目的是資料的整理，他常說政治要倡導，把TOD（大眾運輸導向型發展）、EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）向市民交班，之後不管誰當選市長政策才能延續，他很強調要建立SOP（標準作業程序）系統，利用博覽會把北市這8年來所有東西分門別類做個整理，不過光是社會住宅就要講兩小時，大家可以放鬆心情看多少算多少。

而兩人雖同樣擔任一日導覽員卻未同台，柯文哲被問到兩人為什麼不一起導覽，表示和黃珊珊重複沒有意義，各自帶團會有更多市民參與，黃珊珊對市政很熟悉，可以用自己的角度講解，他也鼓勵北市府每位局長都來帶一團。