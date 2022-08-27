正妹第1次租屋遇到「房東開門」，嚇得她趕緊退租。（翻攝自臉書爆料公社）

不少人有在外租屋的經驗，有名正妹第一次租屋卻遇到恐怖的狀況，她表示房東以「愛護房屋」名義讓她簽下合約，雖然每周會有1天固定請打掃阿姨進房門清潔，但費用卻是她要負責，但最讓她恐懼的是透過監視器一看，房東竟然未經她同意擅自開房門查看，讓她嚇得趕緊退租。

一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文，她表示第一次出社會在高雄租房子，不懂租屋規則，房東以「愛護房屋」名義讓她簽下許多不平等條款，她提到房東每星期會固定請打掃阿姨固定進房間打掃1天，不過，這費用卻是附加在她身上。

然而，某次在與房東聊天時，突然聊起房間陽台的植物，開始讓她心生恐懼，於是，裝了監視器察看後，竟然發現房東多次未經她的同意，擅自開門查看她的房間，並認為這樣的舉動讓她感到非常不舒服。

於是，她趕緊退租，卻慘遭房東索取多筆費用，如浴室牆壁龜裂修繕費、冷氣清潔費，以及3次打掃共6千元費用，還有電視遙控器1千元費用，由於她在房內養寵物，索取了床墊去味費用，她心一只想趕快退租，便依照房東提出費用快速繳清後，也將租屋鑰匙交付離開，她自嘆「還以為男房東會私闖女生房間只會在新聞上看過，沒想到自己也遇到了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「太誇張」、「這樣契約妳也簽，怕沒地方住嗎？」、「太扯了，牆壁龜裂應該屬於房東的事情，怎麼會扯到房客」、「好恐怖，那個開門的時候很毛」、「要檢查房間，廁所是否有安裝針孔攝影器材」、「那費用報價根本搶劫」、「可怕的房東，噁心」。