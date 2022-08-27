台南殺警案殉職員警家屬日前在鏡頭前忍不住爆哭，怒吼廢死團體「下十八層地獄」，再次引發各界對死刑議題的關注。補教名師呂捷就提出三大論點，認為「路人沒有權力談原諒，只有上帝和受害人的家屬才有資格談原諒」，貼文曝光後吸引上萬網友朝聖。

呂捷在臉書粉專《呂捷歷史-朕即天下！》說：「站著說話腰不疼，針扎到肉才知道會痛」，他認為，有教化之可能，並不代表要原諒，甚至還讓加害者接受較輕的刑罰。

呂捷指出，支持廢死者有3點主要論述，分別為：「是冤案怎麼辦？」、「有教化之可能？」、「原諒」，他認為，沒有人有「上帝視角」，因此當今台灣對於死刑判決極為謹慎，需經過反覆提訊、調查和備妥充足證據，且判處死刑的案件社會矚目，各大新聞台盯著、民眾看著，稍有不合理就會立馬被揪出，「不是當年白色恐怖時代，上位者的一句『應處以最重之刑、槍斃可也』就能為所欲為的」。

至於有教化之可能，呂捷則說：「不代表可以讓加害者接受較輕的刑罰」。且通常法官在死刑犯的判決書上都有這段話：「其行為泯滅人性、令人髮指，求其生而不可得，需有永久與社會隔離之必要」。

最後談到「原諒」，呂捷引用電影台詞，感嘆地說：「路人沒有權力談原諒，只有上帝和受害人的家屬才有資格」。