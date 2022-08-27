「綠生活友善市集」今（27）日在高雄漢神巨蛋廣場開展，16位青農職人齊聚，推廣青農好物及食農體驗。（柯宗緯翻攝）

「綠生活友善市集」今（27）日在高雄漢神巨蛋廣場開展，16位青農職人齊聚，推廣青農好物及食農體驗。（柯宗緯翻攝）

「綠生活友善市集」今（27）日在高雄漢神巨蛋廣場開展，16位青農職人齊聚，推廣青農好物及食農體驗，展現近期南台灣推動永續農業的良好成果，盼透過寓教於樂方式，提高民眾從產地到餐桌的食農知識。

今日「綠生活友善市集」邀請高市農業局蒞臨交流，高市府農業局副局長鄭清福表示，高雄市農業局在永續領域表現也不遑多讓，近年來不僅成功建立美濃里山生物多樣性調查及生態友善農法輔導、通過認證農地達2.77公頃，在農業廢棄物回收方面更達85％回收率，相較於8年前成長47％，成果亮眼。

台南市府農業局簡任技正周志勲表示，此次特地帶領青農前往高雄熱門商圈，推廣台南青農優質農產品品牌及食農教育，盼透過「綠生活友善市集」呼籲消費者優先採購有機友善食材、優先食用當地當令食材、鼓勵在地化生產採購、減少碳足跡等，期盼南台灣民眾能支持好農好物。

國際氣候發展智庫（ICDI）執行長趙恭岳指出，氣候行動博覽會今年將首度以系列場形式舉行，預計在10月7日首場舉辦後，接著10月21日起連續3天「恆好玩低碳生活永續旅展」邀請青農進駐台北松菸、擴張南台灣農業影響力，透過全台灣消費的力量，推動南台灣食農資優生成為氣候行動生力軍。