為方便身心障礙民眾停車繳費，台中市政府交通局推出「台中市身障人士進出公有停車場免銷單」服務，只要向交通局申辦，身心障礙民眾持愛心卡刷卡進入停車場，即可享有免費停車4小時優惠，且不需到管理室銷單，目前全市151座公有路外停車場皆適用，已有1264人提出申辦。

身心障礙民眾到停車場取車時有多不方便？台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男體驗很深刻，他說，自己用的輪椅重達12公斤，經過多年來的訓練，他可以在短時間內收好輪椅、放進車內，但有不少身心障礙者，光是要下車、坐上輪椅就得花費約半小時。

以自身經驗為例，柯坤男說，他有一次使用柵欄機的停車場收費系統，離場時剛好遇到下大雨，必須自己推著輪椅到繳費機前繳費，真的很不方便，還好當時有路過民眾看見、主動協助，才不用淋成落湯雞；市府推出身心障礙者停車優惠升級，可省去身障者不少麻煩。

交通局長葉昭甫表示，為體貼身障民眾，市府特別開放設籍台中市的身心障礙者停車相關優惠，他們只要刷卡進出公有停車場，領有「身心障礙者專用停車位識別證」者可免費停車4小時，若是領用「身心障礙者停車證」或懸掛身心障礙車牌者、則可優惠全日免費，且持愛心卡進場者不必再辦理銷單手續。

對於這項措施，台中市彩券經銷人員職業工會創會理事長陳中岳大呼「真的很方便」，他說，一定要告訴其他身障朋友，呼籲大家快去申請愛心卡。

交通局指出，這項身障者優惠措施在全市151處公有路外停車場都適用，只要身障者持愛心卡「嗶」一聲進場，即可享優惠，身障民眾可透過線上或紙本送件申辦，目前全市已有1248人完成申辦、另有16人的申請在審查中。