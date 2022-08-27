屏縣開設速打站，催出長者第四劑打氣。(屏縣府提供)

屏東縣政府27日起一連兩天，於屏東體育館及各鄉鎮衛生所開設疫苗速打站，比照先前分流造冊施打，提供65歲以上長者接種第四劑莫德納疫苗，光一個上午便催出4566人外出施打疫苗，縣府感謝鄉親配合防疫政策，並持續鼓勵打完三劑滿5個月以上長輩，踴躍接種第四劑，以延續保護力。

屏縣府衛生局強調，開學在即，為加強嬰幼兒保護力，籲請家長把握機會，盡快帶符合接種資格的幼童前往合約院所接種疫苗，開學後才有適當的抵抗力，減低校園群聚疫情發生，27日同時開放6個月、未滿5歲嬰幼兒輝瑞疫苗施打，上午共施打238名嬰幼兒。

衛生局表示，第四劑長輩疫苗速打站開站首日，人潮相當踴躍，現場有足夠的醫護人員與志工來協助長輩，除感謝長輩們耐心等候，也請長者們接種疫苗後要多休息、多喝水。

另外，為擴大接種效益，現場同時開放50歲以上符合條件民眾施打第1至4劑，記得攜帶小黃卡、身分證及健保卡，並再次呼籲符合資格民眾「收到通知就來打」，以提升自我防護力。

另衛生局說，幼兒輝瑞BNT疫苗需接種3劑，第1劑與第2劑間隔至少4周，第2劑與第3劑間隔至少8周，並提醒家長留心，疫苗不能混打。另，如曾確診民眾則建議間隔滿3個月後再行接種，若錯過時間仍可洽詢各衛生所施打資訊。