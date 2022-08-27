時報文化出版27日在基隆市東岸廣場舉行基隆市長林右昌的新書發表會，書中介紹了42家基隆市在地的咖啡店與甜點店，林右昌表示，希望能藉此機會，邀大家來基隆品味咖啡濃烈甘醇，感受這座城市魅力與文化基底。

林右昌表示，靠近海港地方一定是浪漫、充滿文化人文氣息，最有情調的，在這城市漫步就像置身巴黎、倫敦、橫濱、上海或東京的港灣，讓男女朋友或老夫老妻手牽手，想談一場戀愛，港口味道應是甜甜的，而不只是鹹鹹的。

林右昌說，基隆接受西化的早，接受外來文化也早，從中發現基隆是全台市區咖啡店密度高的城市，看到基隆人在菜市場採買後，或是在崁仔頂一早忙完後，都在喝咖啡，這種風情是基隆獨有城市人文景觀，可說是基隆的基因。

林右昌指出，我們把這樣基隆獨特情調與文化，讓更多人知道，基隆近年的城市環境改變，大家對基隆未來想像也不一樣，越來越多咖啡店及年輕人回到基隆發揮創意，豐富基隆文化基底與城市魅力，這本書非專屬他而是大家共同擁有的。

這本名為《想入啡啡：林右昌的浪漫私旅》的新書，書中記錄42家林右昌的口袋名單，由正港基隆人引路，探訪特色咖啡店，從看書看海好所在，到隱身菜市場的秘密基地，有的是網美打卡店，也有的能看船也逗貓，有海派的浪漫，也有著起點城市的創意，感受海洋國門「起點城市」銳變。