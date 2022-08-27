俄國總統普丁（Vladimir Putin）的掌上明珠、二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）與德國「澤倫斯基」大談遠距離戀愛，4年間多次飛往慕尼黑等地尋愛。據悉小倆口只要見面，愛女心切的總統都會派出十幾名保鑣緊跟，掌握他們的一舉一動。
《每日郵報》(Daily Mail Online)報導引述秘密文件揭露的消息指出，只要提霍諾娃出國會男友，普丁隨即指派一支「特種服務部隊」陪同前往，有時還會搭乘超豪華灣流G650飛機，鉅額費用加起來苦了俄國納稅人。
早前外媒相繼於2017-2019年期間追蹤提霍諾娃的航班紀錄，發現有超過50次從莫斯科往返慕尼黑的航班，期間曾飛往瑞典度假，全程皆由至少10位前蘇聯國家安全委員會（KGB）情報人員陪同。普丁之所以對愛女私生活瞭若指掌，全是因為他的人緊隨在後，就連住宿都在隔壁，高調行事更引起德國情報部門的注意。
「多虧洩漏的秘密文件，讓我們了解普丁一家子的生活，還有一支特種部隊是如何操作。」
提霍諾娃是普丁與第一任妻子什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）所生得二女兒，2017年結束與富豪前夫沙馬洛夫(Kirill Shamalov)的第一段婚姻，爾後火速換愛德籍舞蹈家伊戈爾·澤倫斯基（Igor Zelensky）；向來不參與政治的她，近期傳出空降克宮大位，為的是幫助父親處理國家面臨的制裁以及戰爭的影響。
文章來源：Putin 'sent an army of special services officers to protect his daughter during her romantic dates with new lover in the West'
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