有某網紅近日說出自己遭妻子家暴情況，據衛福部家庭暴力通報統計，包括婚姻、離婚及同居等親密關係暴力中的男性被害人在2011年時僅占11.5％，但去年已增為21.7％，10年來已增加逾1成，衛福部官員說，近來民眾對家庭暴力意識抬頭，而助人者的觀念也漸漸認識到如男性等「非典型被害人」，才會使男性家暴被害者通報人數及比率上升。

據統計發現，2021年全年的家庭暴力通報達11.8萬餘件，其中包括親密關係暴力達5萬3408件、兒少保護2萬872件、虐待長輩也有1萬6000餘件；若僅檢視親密關係暴力中，2011年時男性被害人通報為5672人，但2021年時已達1萬1592人、成長逾2倍。

台灣大學社工系教授王麗容說，東方文化會貶低對外求助男性的社會形象，社會氛圍也要求男性隱忍，且男性被害人多數為受到不易舉證的精神暴力，相對於女性被害人多為較易舉證的肢體暴力而言更難提出相關證明，但近年台灣的社會氛圍改變，包括對家暴被害者去刻板印象，讓男性願意述說自己的痛苦，使我國親密關係男性受害人通報比率上升。

王麗容建議，政府也應訓練社工瞭解男性，在受害歷程應該獲得的協助是什麼外，也要訓練助人者的敏感度。

「家暴不只肢體暴力」，衛福部保護服務司副司長郭彩榕表示，精神暴力、經濟控制也是家暴的範疇，而過去受到文化等因素，導致我國男性家暴被害者通報比率較少，但近年民眾對家庭暴力意識抬頭，導致男性願意通報比率增加，而衛福部也指導「助人者」不要再侷限於「典型被害人」，及早協助才是最好的方法，家暴的協助也不分性別，只要是家暴被害人就提供心理復健、法律扶助等資源。

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