彰化縣政府向文化部爭取近3000萬修復經費，歷經3年終於在27日竣工，27日上午辦理入火安座儀式，縣長王惠美特別現身與地方仕紳一同團拜。(吳建輝)

王惠美說，感謝中央補助彰化縣文化資產修復，包括泥作匠師、剪黏泥塑匠師等協助，讓咸安宮能夠風華再現。(吳建輝)

彰化縣歷史建築大城咸安宮，香火傳承距今已經201年，至日治昭和時期重修成現今格局，彰化縣政府向文化部爭取近3000萬修復經費，歷經3年終於在27日竣工，廟方27日上午辦理入火安座儀式，縣長王惠美特別現身與地方仕紳一同團拜，王惠美說，感謝中央補助彰化縣文化資產修復，包括泥作匠師、剪黏泥塑匠師等協助，讓咸安宮能夠風華再現。

彰化縣大城鄉咸安宮，建立於清朝道光年間，1666年先民吳氏至福建泉州同安白礁奉請保生大帝來大城厝莊奉祀，1821年廟宇開始興建，經過幾次改建，最終1930年竣工，成現今格局，香火傳承已經超過百年，是當地最重要信仰中心之一。

王惠美表示，咸安宮修復工程竣工，可以說是大城鄉的廟宇盛事，咸安宮2008年登錄為歷史建築，2011年完成進行階段修復調查，直到2017年才著手進行工程規畫，2019年向文化部爭取經費動工，感謝文化部補助2139萬，縣府編列配合款572萬，加上管委會自籌142萬，歷經3年終於修復完畢。

王惠美說，修繕工程並不容易，動用到彩繪匠師陳敦仁、蘇福壽、小木作匠師孫國輝、泥作匠師林洋慶、剪黏泥塑匠師王武雄等，共同參與咸安宮的修復工程，也希望未來咸安宮能夠將大城在地特色發揮出來，吸引更多人潮前來，帶動地方發展。

彰化縣文化局表示，這次咸安宮修復主要針對屋面、屋脊、大木作、泥作、彩繪、剪黏泥塑及蟲蟻防潮等進行修復，特別聘請彩繪匠師陳敦仁、大木作匠師蘇福壽、小木作匠師孫國輝、泥作匠師林洋慶、剪黏泥塑匠師王武雄，透過匠人精神賦予咸安宮新生命。

文化局強調，修復後將遵循縣長的文化政策，除了文化傳承之外，也會積極創新，強化文化資產保存與活化，而除了咸安宮之外，今年鹿港十宜樓、鳳山寺等也都完成修復，還有鹿港金門舘、彰化市中興莊等，也都積極修復中，盡力保存縣內文化資產。