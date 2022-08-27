近來國人赴柬埔寨遭人口販運事情頻傳，甚至傳出部分詐騙業者透過人力銀行刊登職缺，勞動部近日邀集人力銀行業者開會，並決議9大高風險國職缺原則不可刊登，並下架涉及博弈、8大行業等工作，也針對高風險工作內容逐一審查。

據統計，全台已受理逾300件相關人口販運情事，部分民眾也指出，有些在人力銀行上架的職缺可疑，勞動部勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛表示，近日邀集人力銀行，會中達成共識，包括柬埔寨、緬甸、菲律賓、泰國、寮寮、阿拉伯聯合大公國、土耳其、肯亞及烏干達等9個高風險國家職缺原則不得刊登，除非是台灣上市上櫃公司，或有投審會核准才可以刊登。

吳淑瑛說，而部分職業為高風險職業，因此無論國內或國外，只要是博弈或八大行業等不得刊登在人力銀行上招募，更針對待遇及福利涉嫌誇大、工作內容模糊、涉及金融投資或是在國外打字員或網拍小幫手等字樣，人力銀行業者也會逐筆審視內容。