總統府音樂會今年首度移師新竹市，邀請到新竹青年國樂團、客家吟遊詩人陳永淘、國立客家兒童合唱團及歐開合唱團等在地音樂家及團體演出。蔡英文總統27日到場聆賞，她在開場前致詞時說，竹市是充滿魅力的城市，也感念已故國寶音樂家楊兆禎老師，用音樂發揚客家文化的貢獻。

總統府音樂會自2017年走入地方，繼屏東、彰化、高雄、嘉義，今年首度移師竹市文化局演藝廳舉辦，27日的音樂會全長75分鐘，延續「藝術性、公益性、多元性」主軸。

蔡英文開場前致詞時提到，竹市又名風城，是充滿魅力的城市，因特殊氣候和地形，冬天的風特別強。過去幾百年來，新竹人也在強勁的風中堅韌、茁壯，不只克服種種挑戰，也發揮在地創新精神，把新竹打造成科技人文首都。

她也介紹出身於新竹的已故國寶音樂家楊兆禎老師，她說，楊老師是新竹之光，生前致力於歌曲創作音樂教育及客家民謠的推廣，楊老師用音樂關懷鄉土傳承發揚客家文化，作品很優雅，也充滿了濃濃的台灣氣息。

除了感念楊兆禎的貢獻，蔡英文也感謝這次音樂會所有的演出者，用音樂為社會帶來更多希望，並努力把台灣的藝文能量，在國際上發揚光大。

蔡英文表示，過去這幾年來，全球受到疫情的影響，國際情勢也出現許多改變，台灣靠著全民的團結以及和國際友人相互扶持，才能夠關關難過關關過，未來也將一起繼續努力，克服所有挑戰。