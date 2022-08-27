女星祈錦鈅（小鈅）原本只是外拍模特兒，因為神似周子瑜的臉蛋加上超有料身材，被不少網友稱作「暗黑版子瑜」，爆紅後還獲新北市政府警察局青睞邀請合作，清新形象也讓她一夕成了「國民女友」。近日祈錦鈅到新加坡旅遊，不忘在社群和粉絲互動，模仿動漫《間諜家家酒》中安妮亞招牌笑容幾乎神還原，但網友從由上往下的視角看到她超兇上圍，留言大歪樓「這安妮亞太大了」。

祈錦鈅近期到新加坡旅遊，幾乎天天都會分享在當地發生的事情，而祈錦鈅日前模仿人氣動漫《間諜家家酒》主角之一安妮亞，做出她招牌瞇瞇眼笑容，被粉絲稱讚很像；昨（26日）祈錦鈅表示，有網友認為模仿安妮亞不夠「賤」，要露牙齒才對，特地再模仿一次，但網友看到亮點留言大歪樓。

照片中祈錦鈅瞇瞇眼對著鏡頭露出牙齒甜笑，和安妮亞相似度幾乎99%，只是由上往下的視角，穿著深U背心的她，傲人雙球和事業線全被看光，超兇視角讓網友重點放錯，紛紛嗨喊「安妮亞喜歡這個」、「收到滿滿的誠意了」、「迷人的視角」、「安妮亞長大的樣子」、「怎麼有點邪惡」、「好美啊」。

27歲祈錦鈅早期是JKF女郎起家，身高153公分卻有誇張G罩杯上圍，小隻馬身材讓她短時間獲得高人氣，又加上撞臉韓國女團「TWICE」成員周子瑜，人氣飆升；而祈錦鈅在擔任新北市政府警察局反毒宣傳大使後，她身穿警察制服的美照被瘋傳，還被誇讚是「最美女警」，擄獲大票少男心。