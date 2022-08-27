針對有網媒27日報導「4758台人赴柬埔寨逾千人失聯！警方潛在被害人列表曝光，打臉政府說詞」，警政署特別發新聞稿澄清，表示該報導並不正確且誤導國人。

警政署表示，近來屢傳國人遭不肖人士招募至柬埔寨工作後，遭限制自由強迫從事詐騙機房等不法工作，若有不從即遭暴力對待。對此警政署通令全國分局跟派出所，對去年10月1日至今年7月31日出境柬埔寨居留未歸國人4679位進行警勤區訪查，剔除正常出境目的，如就業、依親、開設公司、經商後，以清查挖掘疑似被害人。

到8月26日為止，累計國人因清查而向警政機關報案計有305名，清查期間有家人、親屬不願告知相關訊息，已責請各縣市警察局持續關心查訪，一有被害情形，立即協助到警察機關報案，列為重大刑案偵辦，並進行國際合作，公私協力共同援救國人。

警方表示，在清查名單中，除有正常經商、就業、依親國人以及受理疑似被害國人外，有相當比例是志願性前往柬埔寨地區，以台北市警局8月21日對外公布為例，1個月來共接獲27人赴柬失聯報案，清查身分時發現7成5以上都有詐欺、組織犯罪等前科；桃園市刑大公布清查476人中也有156人背景有詐欺前科且多次出入境情形，也將列為查處偵辦參考。

警政署指出，已要求各警察機關積極查訪，從中找出出境動機，挖掘被害線索，據以偵辦瓦解潛藏在境內的犯罪集團，境外採國際、公私協力合作打擊、救援。有媒體拼湊訊息，未瞭解事實全貌，遽下結論，不僅對救援工作毫無助益，也打擊辛勤查訪的基層員警，實為不妥。