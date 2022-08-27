據衛福部家庭暴力通報統計，親密關係暴力中的男性被害人在去年達21.7％，據服務家庭暴力被害人的現代婦女基金會統計，近年來男性被害人的樣態包括被照顧者遭照顧者施暴、肢體暴力外，也有如懷疑外遇、交友限制等，或是以自傷威脅對方等情緒勒索，但相較女性而言，肢體暴力較少達到高危機。

據現代婦女基金會統計，近3年被害人服務個案中男性占比已逾15％，現代婦女基金會執秘吳姿瑩表示，過去因為社會氛圍等，多數男性被害者不願意通報，但近年宣導後提升民眾對家暴的意識，如婦幼保護專線改為保護專線，都使男性較過去願意求助。

吳姿瑩說，至於男性被害人樣態除了部分是因為照顧者因照顧壓力施暴被照護者外，也有部分加害者因懷疑外遇等對被害人交友限制，或以自傷威脅對方等情緒勒索。

吳姿瑩建議，過去的教育要求男性要堅強、男兒有淚不輕彈等，使男性不願意對外求助，若要解決男性家暴被害人的根本仍要透過教育，讓每個人都知道「有需求時就可以對外求助」，對外求援不是沒有面子。

台灣男性協會理事王泓亮認為，過去的家暴防治系統以異性戀女性為核心，並且重視肢體暴力及緊急人身安全，若未符合此類框架難以有資源協助，加上男性被教育要容忍暴力，使家暴男性被害者通報較少。

王泓亮也發現，因此部分男性家暴被害者往往是到了情況很嚴重，或是加害人也對孩子施暴，忍無可忍才會對外求助，呼籲社會應對男性家暴被害人更友善，才會讓他們願意尋求協助。

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