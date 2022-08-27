新北市推動捷運開發有成，其中新北環狀線10處開發案已陸續公告招商，基隆市議員今(27)日率團參訪全台開發規模最大之M.Ark新北捷鑽開發基地(十四張站暨南機廠)，由市長侯友宜率捷運局接待，分享新北捷運開發自規劃、都市計畫變更、用地取得至招商履約階段推動經驗，闡述新北市透過捷運建設及開發，形塑大眾運輸導向發展(TOD)城市，讓新北城市大翻轉，也作為基隆未來推動捷運場站開發之參考借鏡。

捷運十四張站暨南機廠捷運開發模擬圖。（圖／新北市政府捷運局提供）

市長侯友宜表示，新北率先制定住宅區、商業區變更為捷運開發區，容積率原則可調升為3倍，來吸引投資人聯合開發。且提前於路線規劃階段即舉辦開發說明會，瞭解地主意願始納入開發規劃，以利捷運建設計畫核定後用地取得及開發推動。針對捷運開發計畫，新北市攜手「檢、調、廉及民間組織」跨域成立廉政平台，以提供投資者一個資訊公開、行政透明的投資環境。

除此之外，投資人評選機制也由過往以價格決標方式，精進為規格及價格綜合評選，以吸引優質廠商投標，進而兼顧開發大樓品質及價值。而為加速推動聯合開發計畫，履約階段，一定規模以下開發案則由捷運局召開聯席會議，可同時辦理開發大樓設計成果及都市設計審議，可加速行政作業縮短辦理時程。

捷運局長李政安說明，全台開發規模最大之M.Ark新北捷鑽開發案於今(111)5月底公告招商後，新北環狀線10處開發基地已全數完成招商作業，預估引入652億元投資額，提供2.2萬個就業機會。M.Ark新北捷鑽開發案與新店央北、十四張整體開發區，沿著環狀線自南往北串聯新板特區、三重第二行政中心及新莊副都心，與蘆洲北側銀河灣計畫連結，形成新北核心發展軸帶，促進南北軸線翻轉，讓新北市成為北北基桃１千萬人口大都市之核心。

基隆市議員訪新北捷運開發交流會。（圖／新北市政府捷運局提供）

捷運開發可創造地主、政府、市民三贏。一般公共建設多以徵收取得私有土地，捷運開發可讓地主回到原居住地，共享捷運建設效益，因而提高地主提供土地意願，加速捷運建設效率。而政府分回開發效益，可挹注捷運建設自償性經費，使捷運建設財務可行；開發過程引入廠商投資，可增加市民就業機會；開發大樓完工後，可提供住宅、辦公及商業空間，引入居住、辦公、消費人口，帶動地區發展，打造安居樂業捷運生活圈。