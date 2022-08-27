前總統陳水扁日前接受網紅「比特王出任務」專訪，提到民進黨台北市長陳時中參選一事指出，「有人說，「『你踏著將近1萬具屍體拾級而上，進軍台北市政府』...」不料接下來報導「有人說」三個字皆被消失，結果新聞、專訪一再錯誤引用，連中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝受訪被問到這個說法時，直言「不公平」；陳水扁受訪表示，「斷章取義，對我才不公平」。

昨天王必勝接受網路直播節目專訪，被問到阿扁的說法是否公平？王必勝也直接回答「不公平，就是不公平」；對於王必勝的回應，陳水扁接受本報詢問表示，那句話，他講的是，「有人說，不是我說，為什麼要斷章取義呢？」如同「四不一沒有」也有「只要中共無意對台使用武力」的前提，有人就是斷章取義，「不管我說的前提，只剩『四不一沒有』，對我才不公平」。部分媒體殺人很無奈。

「比特王出任務」專訪連結其實可以很清楚聽到陳水扁完整句子是說，「有人說，『你是踏著一萬具的屍體拾級而上，要進軍台北市政府』」；不過隨後不少媒體新聞內容及標題，「有人說」三個字不見了，變成阿扁痛批陳時中，「你是踏著一萬具的屍體拾級而上，要進軍台北市政府」。