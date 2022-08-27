周興哲（Eric）將於10月21日五度攻蛋，連3天舉辦「Odyssey旅程」演唱會，這套全新巡演請來金鐘、金馬、金曲三金團隊打造，27日首曝演唱會主視覺華服，由金馬、金鐘常客許力文為Eric量身訂做，這套全身紅色的西裝，特別加入希臘羅馬元素，在肩膀上有垂墜的披肩，一路曳灑至膝下，不但大器更是帥氣。

周興哲近期正忙於準備演唱會，他昨在社群分享自彈自唱練團影片，粉絲驚喜發現他演唱的是尚未正式發行的歌曲〈把你寫成我的歌〉，這首歌出自他主演《我吃了那男孩一整年的早餐》電影插曲，是周興哲寫給女主角李沐在電影中演唱的歌曲，代表這首歌將在演唱會上首唱，而且可能只會在演唱會上聽得到，許多粉絲已迫不及待演唱會來臨。

此外，近日傳出有瘋狂粉絲到周興哲住家猛按電鈴，他坦承有點Shock，笑說：「我其實常不在家，大家不要撲空。」接著俏皮表示：「按門鈴不如按音樂play鍵，立刻可以聽到我唱歌喔！」不僅如此，最近還出現不少使用周興哲名字及頭像的帳號，私訊粉絲聊天，甚至要求出來見面，讓Eric非常憂心，呼籲粉絲們不要受騙，並再次表明自己只有1個臉書和IG帳號，如果沒有藍勾勾的，都不是周興哲本人。

周興哲在五度攻蛋前，將先於9月10、11日先在新加坡室內體育館舉辦2場萬人演唱會，結束後再轉往泰國，在曼谷舉辦粉絲見面會，且嘉賓請到BL劇爆紅的男主角「Nunew」，也因此行程緊湊忙碌的周興哲預計將有近1個月不在台灣。