綠營南投縣長參選人蔡培慧（前中）「百里前行」27日走進草屯鎮，從台南趕到南投陪掃街。（蔡培慧競選團隊提供／張妍溱南投傳真）

距離九合一選舉倒數，綠營南投縣長參選人蔡培慧「百里前行」27日走進草屯鎮，藍營縣長參選人許淑華則在草屯鎮舉行誓師大會，雙方理性競爭、互別苗頭，皆受到支持者熱烈歡迎，彼此展現女力大團結，將全力衝刺在投票日贏得最終勝利。

蔡培慧競選隊伍從草屯鎮成都餐廳出發，沿街並發放競選扇，步行掃街到大街小巷支持者熱情打氣「阿慧凍蒜！凍蒜！」、「加油，一定挺妳」。同黨立委陳亭妃昨日特地從台南趕到南投支持蔡培慧陪同掃街，展現綠營女力團結，誓言要翻轉南投。

民進黨立委陳婷妃指出，蔡培慧參加九二一重建，並熱衷社會運動，在擔任不分區立委期間，回到南投服務地方鄉親，為故鄉爭取建設，這份在地情感讓人欽佩。希望蔡培慧的這份熱情能感動南投鄉親，相信她當上縣長，一定會帶動草屯的經濟發展，呼籲大家用選票支持蔡培慧，讓南投更進步。

南投縣長參選人許淑華及草屯鎮長參選人簡景賢，於聯合競選總部舉行「幸福草屯向前行、各界誓師大會」，現場與會來賓及單位，包含草屯本地十大社團及四大宮廟代表、草屯鎮農會全體幹部、各社區發展協會成員、以及各級民意代表皆到場表達支持，展現各界團結一心、全力支持許淑華與簡景賢的團結氣勢。

許淑華誓師大會先全體團拜，祈求競選活動能夠順利進行，緊接著由地方民代及貴賓依序致詞勉勵。參選人許淑華與簡景賢則感謝到場支持的鄉親朋友們，並說明未來將在草屯鎮實現的聯合政見，期待共創《繁「華」南投、選「賢」與能》的光景，活動現場支持者高呼「凍蒜！凍蒜！凍蒜！」歡呼聲中圓滿落幕。