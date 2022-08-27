統一獅今天繼續作客桃園面對樂天桃猿，賽前打擊練習時看到蔡鎮宇上前與獅隊總教練林岳平互動，「餅總」透露，蔡鎮宇是針對上次衝撞事件前來致歉、打招呼，「我叫他不要care，球場的事球場解決就好。」他還自嘲的說：「我在場上也做過很多不雅的行為，要比較起來，我的生涯被討論的還比他多。」

獅猿在7月8日因林子豪被梁家榮踩到手埋下衝突伏筆，先是梁家榮被胡智為觸身球引發首波衝突，後來劉予承又丟到梁家榮，隨隊的蔡鎮宇衝上場撞倒劉予承，最後遭禁賽10場。

今天賽前練習時看到蔡鎮宇與林岳平互動，林岳平說：「他過來跟我打招呼，我叫他不要care，球場的事情球場解決就好，這沒有什麼，要衝撞、要罵都很正常的事，不會因為這樣對他有不好的印象。」

「餅總」說：「我自己在場上也有做過很多不雅的行為，在球場上有什麼行為就勇於去做，做了之後就是面對。所以他不用太內疚、愧疚，因為你還有棒球路要走，如果太內疚、愧疚會限制他的成長。」

林岳平解釋，純粹是之前都沒有機會遇到，所以今天蔡鎮宇才會特別上前致意，「我跟他說這沒什麼，打棒球就是要有想贏的野性，不惜一切在球場上做出能幫助球隊的行為，既然行為被討論，虛心接受就好。」他自嘲說：「我被討論的比他還多！」