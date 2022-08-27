勞動部發展署長官們與現場25家多元培力單位交流打氣。（勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署一年一度大型假日市集，集結高屏澎東單位的在地特色，匯聚成好玩創意平台，於8月26日至29日在高雄巨蛋熱鬧展開，匯集25個優質在地民間團體帶來遊程、美食、手作工藝等不同主題特色產品與體驗。

開幕儀式邀請屏東孩子組成的「阿緱囝仔人聲樂團」，透過稚嫩童聲為現場注入滿滿元氣拉開序曲，以及日光小林社區的「大滿舞團」，祈願勞動部勞動力發展署高屏澎東分署一年一度大型假日市集圓滿辦理，今年以「多元大市祭˙繽紛秋遊趣」為題，由勞動力發展署、高屏澎東分署長官、行政院南部聯合服務中心、高雄市政府勞工局等地方代表共襄盛舉，一同啟動「亮地方」沙漏，象徵勞動部投入資源，點亮高屏澎東在地產業。

勞動部推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」至今20年來，總計已經核定補助超過1萬2千個計畫，協助超過15萬人就業，每個多元培力單位都很用心將在地特色發展成屬於地方的產業，創造出許多在地就業機會。透過這次市集活動，匯集農漁特產美食、地方工藝、深度小旅行等成果，希望引導更多民眾看見在地單位的努力，以及分署長期陪伴輔導、培訓人才成長的實際成果。

三大展區之一的「島嶼行旅」將在地遊程元素帶進展場，營造旅行的體驗與趣味；「山海好食」準備多樣農漁特產及美食伴手禮；「好品選物」則展示職人手作的工藝與溫度。開放型展場讓民眾能悠遊其中，透過導覽介紹、互動交流、掃描QRcode追蹤社群等方式，開啟民眾走進在地的第一步。

活動期間市集推出多樣活動，有趣味問答、五感互動體驗，滿額送好禮鼓勵民眾以消費實際支持在地產業，也藉由送出單位商品折價券與各項好禮刺激買氣。市集另一邊也邀請由勞動部輔導5家微型創業鳳凰計畫的店家一同參展，展現扶植店家創業成功的成果。

高屏澎東分署表示，近兩年面臨疫情考驗，轄區單位與創業店家在分署輔導與陪伴下，仍創造亮眼成績，值得肯定。未來將持續實踐多元培力計畫「活化地方產業，創造在地就業」的核心精神，提供資源協助民眾創業成功。