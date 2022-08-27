因應年底前削減俄羅斯能源進口的目標，外加俄方減供天然氣，歐洲目前正為度冬能源儲備焦頭爛額。而值此之際，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，天然氣儲氣量已經近乎飽和，這與現在仍奮力儲氣的歐洲形成鮮明對比。

綜合外媒報導，俄羅斯天然氣工業公司稱，截至8月24日，俄羅斯儲氣量已經達到91.4%。與此同時，因俄烏戰爭和後續制裁等影響所及，歐盟等多國目前面臨能源危機，且正為即將來臨的冬季供暖問題做準備。

報導援引能源監測網站Energy Monitor數據，歐洲儲氣量目前達到67%，雖然高於去年，但若俄羅斯完全斷供，即無法確保冬天的供應。另根據數據顯示，德國儲氣量為67%，義大利和法國儲氣量則分別為71%及76%。

報導稱，美、英及歐盟的制裁，引起這個擁有豐沛能源資源的國家透過減供作為報復，而這舉措也讓歐洲各國高度擔憂，是否有足夠的能源儲備來因應冬季的來臨。

另，俄羅斯天然氣工業公司日前宣布，自8月31日起至9月2日，將針對北溪一號進行為期三天的技術維修，而在此期間停止對歐洲供氣。此舉也導致部分歐洲國家不得不採取應急措施，如有組織的停電、實施配給制，以及轉向煤炭等密集型化石燃料發電。

為此，德國近期重啟一座被封存的燃煤發電廠，而法國則冒著違背環境標準的風險，批准核電廠運作發電。可即便如此，如芬蘭等其他歐洲國家，仍無法找到能作為俄天然氣的替代選擇。