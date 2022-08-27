有些人動不動就生氣，甚至還會遷怒別人，在工作上就容易成為頭痛人物，不過有的人雖然脾氣大，但他們絕不會隨便發脾氣，唯有被招惹才會爆發。《搜狐網》近日分享3個脾氣大的星座，但他們做人懂分寸，而且明辨是非，因此受人尊重。

1、獅子座

獅子座是出了名的脾氣大，不過在群體裡，依舊有很高的威望，主要是因為他們不會隨便發脾氣，而且也不會遷怒他人，對於獅子座而言，做事實事求是比較重要，向來都是有話直說，在別人需要幫忙時，還會主動提供協助，做錯事也願意低頭道歉，唯有被小人刻意陷害，獅子座才會大發雷霆，敢做敢當的個性，必然受人尊重。

2、天蠍座

天蠍座雖然脾氣不外露，但待人冷漠的性格，也讓人覺得他們不隨和，天蠍座不喜歡與人發生矛盾，做事也從不侵犯別人的領域，抱持「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」的態度，因此只要有人敢招惹他們，天蠍座絕對會反擊，不過平時他們對人都很有禮貌，懂得人與人之間的分寸，敢於做自己的性格也受他人尊重。

3、處女座

處女座看似脾氣好，但事實並非如此，他們只是很會控制自己的情緒，不喜歡被人招惹，處女座不會去謀取別人的利益，因此若有人刻意惹事，甚至影響到他們，就絕對不會手軟，脾氣可說是非常大，雖然處女座有不少負面評價，例如龜毛等，但他們依舊受人尊重，因為他們說出來的話都有憑有據，做事是非分明，絕不會將問題丟給別人。