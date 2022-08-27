南台灣推案王城揚建設集團，首度進軍地上權住宅，位於五甲公園的「城揚大家」正式開賣，每坪開價27.5萬元到32萬元，而同一生活圈的永信建設，推出的所有權住宅「禾豐」，每坪開價40萬元到52萬元，「城揚大家」的訂價策略就是以所有權住宅的70％，不包括車位的每戶售價介於570萬元到1,100萬元之間。

城揚建設集團的地上權大樓建案「城揚大家」，27日下午舉辦「大家嗨年華」開幕活動，承辦的揚揚文創特別請來哈雷重機車隊遊街造勢，還有青春歌舞秀、愛心公益活動、行動餐車好食派對，帶動熱鬧氣氛。

城揚首席副總經理陳靜儀27日表示，向來以興建所有權住宅的城揚建設集團，第一次推出地上權大樓建案「城揚大家」，在銷售上，會多花一些時間，向潛在客戶解說，但也發現，年紀在40歲以下的青年族群，對地上權住宅的接受度，相對比較高。

陳靜儀指出，「城揚大家」總銷約35億元，規劃2房和3房產品，從20坪到37坪，每坪開價27.5萬元到32萬元，不包括車位的話，每戶售價介於570萬元到1,100萬元之間。

負責銷售的廣誠國際董事長董上裕表示，「城揚大家」位於14,000坪五甲公園，走路大約10分鐘，就可抵達高雄捷運紅線R5站、以及規劃中的捷運黃線Y23站。

他說，「城揚大家」屬於亞灣生活圈，鄰近夢時代購物中心、SKM Park、大遠百、SOGO、新光三越，而全台最大、公辦都更案「特貿三」投資計劃、高雄軟體科學園區、以及5G AIoT創新園區，陸續啟動，兼具產業優勢和生活便利。

「城揚大家」的基地附近，過去也有永信建設推過地上權住宅「R5新世界」和「R5新世紀」，董上裕指出，永信建設最近也在該區推出所有權住宅「禾豐」，每坪開價40萬元到52萬元，「城揚大家」的訂價就是所有權住宅的70％左右。