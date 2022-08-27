「星爺」周星馳御用配音員石班瑜，過去擔綱周星馳電影的國語版配音，迄今已超過20部，創造不少流行語，更有不少網友因為他的聲音愛上周星馳，近日他在抖音曝光近況，透露因為罹患了「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），住院1個多月，而他看上去憔悴消瘦，讓網友都紛紛留言希望他早日康復。

石班瑜之前因為久咳不癒，聲音狀態不如以往，而他日前也更新近況，坦言抵抗力較弱，因此罹患了「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），因為療程時間較長，住院1個多月才出院，目前仍要持續治療。

石班瑜自曝住院1個多月。(圖／取自石班瑜抖音)

而影片中可看到他頭髮灰白、瘦骨嶙峋，憔悴模樣感覺比實際年齡64歲還蒼老，讓網友都紛紛留言「你對我們多重要你知道嗎！祝您早日康復」、「消瘦很多，注意身體健康」、「石老師保重身體啊！周星馳功夫2等著您呢」。

1982年學習配音的石班瑜，1990年從《賭俠》開始，擔任周星馳電影的國語版配音，至今超過20部，詮釋過唐伯虎、孫悟空、史蒂芬周等經典角色，創造「香蕉你個芭樂」、「球不是這樣踢滴」等流行語，不少人都因為他的聲音愛上周星馳系列電影。